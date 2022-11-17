Известный пианист сыграет воронежцам Рахманинова

фото - афиша ВКЗ

6 ноября в Воронежском концертном зале в рамках абонемента №4 симфонического оркестра ВКЗ «Steinway & Sons приглашает» пройдет программа «Посвящение Рахманинову». Произведения прославленного композитора сыграет воронежцам пианист Андрей Дубов - солист Московской филармонии, автор фортепианных транскрипций, преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных.

Андрей Дубов - участник XIV и XV Международного конкурса имени Чайковского, а также конкурса Королевы Елизаветы в Брюсселе. В 2014-м пианист стал обладателем главного приза первого международного конкурса eMuse (Греция), в 2015-м получил первую премию на международном онлайн конкурсе Grand Prize International piano competition в Париже. Победитель 7-го международного конкурса пианистов в Алматы (2015). Лауреат третьей премии 4-го международного конкурса пианистов в Гонконге (2016). В 2017-м стал лауреатом первых евразийских музыкальных игр в Астане.

В первом отделении концерта прозвучат рахманиновские этюды-картины оп.39, № 1, 2, 3, 4, 5, две прелюдии оп.32 си минор, соль мажор, три романса в транскрипции для фортепиано Дубова, музыкальный момент оп.16, ми минор. Во втором отделении программы - Рапсодия на тему Паганини ля минор, opus 43, для фортепиано с оркестром.

Начало в 19.00, 6+