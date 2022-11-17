Главный метеоролог Воронежской области рассказал, сколько продлится снегопад

- Снег кружится, летает, летает... Фото: Юрий КОЗЛОВ

С утра четверга, 17 ноября, воронежцы увидели, что улицы побелели, - выпал первый снег. Причем он валил плотно и не таял. Надолго ли пришла зима в ноябре, мы выяснили у главного метеоролога Воронежской области Александра Сушкова. Он дал такой прогноз:

- Снег будет идти до конца дня 17 ноября. Продолжится он и 18-го, но будет уже мокрым. В субботу, 19 ноября, будет перерыв. А 20 и 21 ноября снегопад продолжится. Обусловлена зимняя погода прохождением через нашу область циклона при низкой температуре воздуха. Во вторник, 22 ноября, ему на смену придет антициклон. Снег прекратится, выглянет солнце, а температура понизится еще больше.