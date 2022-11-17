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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 8:56

Под Воронежем мужчина развращал школьницу

На него завели уголовное дело
Ярослав ИВАНОВ

В Петропавловском районе задержали мужчину за развращение девочки. Об этом сообщили в региональном следственном управлении.

- Следователи возбудили уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетней. Подозреваемый задержан. Выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - отметили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, фотограф из Воронежа получил 13 лет колонии за развращение несовершеннолетних девочек в столице