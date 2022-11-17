Под Воронежем пенсионер на "Ниве" устроил аварию с большим количеством пострадавших

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В Каширском районе сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства столкновения автомобилей с большим количеством пострадавших.

16 ноября около 8.00 на 16-м километре автодороги «М-4 «Дон»-Колодезный» 74-летний водитель ВАЗ-21310 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилю Лада-111730, следовавшему по главной, и врезался в него.

23-летний водитель "Лады" от полученных травм скончался до приезда "скорой". Водитель "Нивы" и три его пассажирки - пенсионерки 69, 75 и 76 лет - попали в больницу с травмами.