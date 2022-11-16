Жителя воронежского села оштрафовали на 14,5 тысяч за неправильный сбор валежника

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Жителя села Пески оштрафовали на 14,5 тысяч рублей за рубку деревьев - трех вязов и клена. Задержавшим его инспекторам мужчина сообщил, что деревья мешали проезду его автомобиля к месту заготовки валежника. Однако это не стало смягчающим обстоятельством.

В управлении лесхоза области напоминают, что рубка любого стоящего дерева в лесу – нарушение закона. Валежником, сбор которого разрешен, считаются лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев, сучьев, которые не являются порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале.

Чтобы случайно не стать нарушителем, специалист рекомендуют всем сборщикам валежника предварительно ознакомиться с правилами на портале ведомства.