Воронежская строительная компания рискует лишится BMW из-за штрафов ГИБДД на 3 млн рублей

Автомобиль арестовали Фото: с сайта УФССП РФ по Воронежской области.

Воронежская строительная компания накопила около 3 млн рублей штрафов ГИБДД. Судебные приставы возбудили 346 исполнительных производств. Теперь же ООО рискует остаться без дорогостоящего автомобиля. BMW 530D XDRIVE 2017 года выпуска арестован. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области в среду, 16 ноября.

В ведомстве отметили, что компания работает на рынке строительства жилых и нежилых зданий более 10 лет. При этом штрафы ГИБДД она получала регулярно. Сотрудники общества систематически превышали скорость, не считались с дорожными знаками, нарушали правила стоянки и парковки. При этом оплачивать штрафы должник не спешил.

Судебный пристав неоднократно искал автомобиль на территории компании, но безуспешно. В итоге иномарку обнаружили по адресу регистрации учредителя компании. Теперь вернуть авто должник может только полностью погасив все штрафы. В противном случае BMW уйдет с молотка.