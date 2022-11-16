В Воронежской области бешенство выявили у девяти кошек, двух собак и оленя

Бешенство обнаружили в восьми районах области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С января по ноябрь 2022 года в Воронежской области зарегистрировали 12 случаев бешенства животных в восьми районах. Это в два раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было 24 лабораторных подтверждения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора по Воронежской области в среду, 16 ноября.

В этом году бешенством заболели 9 кошек, 2 собаки и олень. С укусами и царапинами за помощью обратились 4,8 тыс. человек, что выше, чем в 2021 году на 14,3%. Число укусов дикими животными выросло в 2,5 раза. При этом количество пострадавших в зоонозных очагах бешенства снизилось в два раза – 24 и 49 случаев соответственно.