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НовостиОбщество16 ноября 2022 8:43

Главой администрации Петропавловского района Воронежской области переизбрали Юрия Шевченко

Он занимает эту должность с 2017 года
Мария Щербакова

Главой администрации Петропавловского района переизбрали Юрия Шевченко. Решение приняли на заседании Совета народных депутатов во вторник, 15 ноября. Шевченко поддержали большинством голосов.

Ранее Юрий Шевченко победил в конкурсе на замещение должности главы райадминистрации. Его конкурентом был руководитель отдела по образованию и молодежной политике Николай Овсянников. Администрацией района Шевченко руководит с 2017 года.

Юрий Шевченко окончил ВГУ по специальности «физика» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по направлению «Государственное и муниципальное управления». До работы в администрации Петропавловского района он был главой Русско-Буйловского сельского поселения Павловского района.