Главой администрации Петропавловского района Воронежской области переизбрали Юрия Шевченко

Главой администрации Петропавловского района переизбрали Юрия Шевченко. Решение приняли на заседании Совета народных депутатов во вторник, 15 ноября. Шевченко поддержали большинством голосов.

Ранее Юрий Шевченко победил в конкурсе на замещение должности главы райадминистрации. Его конкурентом был руководитель отдела по образованию и молодежной политике Николай Овсянников. Администрацией района Шевченко руководит с 2017 года.

Юрий Шевченко окончил ВГУ по специальности «физика» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по направлению «Государственное и муниципальное управления». До работы в администрации Петропавловского района он был главой Русско-Буйловского сельского поселения Павловского района.