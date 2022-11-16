Число суточных заболеваний коронавирусом в Воронежской области вновь перевалило за сотню

Коронавирус снова "идет в контратаку". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжает расти число новых заболевших коронавирусом за сутки. На утро среды, 16 ноября, санитарные врачи сообщили об еще 109 заразившихся, 17 из них попали в больницы. Напомним, на начало дня 15 ноября заболевших было 97, 19 из них госпитализировали. Всего же с начала пандемии подхватили эту опасную заразу 467 178 жителей Воронежской области.

Снова не обошлось без смертельных случаев. На этот раз умер от осложнений ковида один человек. На утро 15 ноября смертей не было, а вот с 12 по 14 ноября коронавирус свел в могилу девять наших земляков. На данный момент жертв COVID-19 в Воронежской области стало 8 572.

Еще 143 человека за сутки выздоровели. На утро 15 ноября их было чуть меньше – 134.