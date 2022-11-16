Воронежский опорный вуз разработает проект сохранения корпуса на 20-летия Октября

ВГТУ намерен привести в порядок учебный корпус на улице 20-летия Октября,84. Здание является объектом культурного наследия. Так как у вуза есть необходимая лицензия Минкультуры, проект по сохранению корпуса разработают специалисты университета. Об этом рассказали в управлении по охране объектов культурного значения во вторник, 15 ноября.

ВГТУ уже получил соответствующее разрешение в управлении. Работы планируют закончить в октябре 2023 года.

Отметим, здание «ВИСИ» (Воронежский инженерно-строительный институт» было построено в 1932-1934 годах по проекту архитектора Троицкого в формах конструктивизма. Во время Великой Отечественной войны здание разрушили, а в 1952 году восстановили с формами классицизма.