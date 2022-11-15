На одно место приходится в среднем 2,8 активных резюме. Фото: "КП" Архив

В октябре спрос на водителей в Воронежской области вырос на 30% по сравнению с сентябрем. Об этом сообщила служба исследований hh.ru 15 ноября. Всего в регионе открыто более 550 вакансий. Треть из них предлагает работу водителем вахтой. На одно место приходится в среднем 2,8 активных резюме. А это говорит, по мнению специалистов, о дефиците кадров.

Средняя зарплата водителей в октябре составила 80,9 тысячи рублей, что на 2,1 тысячи меньше, чем в сентябре. Аналитики отметили, что уровень предлагаемой суммы зависит от стажа. Водителям без опыта работы готовы платить около 76 тысяч, сотрудникам со стажем от трех лет – чуть больше 90 тысяч рублей.

В пятерку самых «дорогих» тематических вакансий в Воронежской области вошли: водитель грузового автомобиля (от 150 000 до 200 000 на руки), водитель-экспедитор со своим автомобилем (от 120 000 до 180 000), водитель с личным грузовым автомобилем категории В (от 150 000), водитель-курьер на личном автомобиле (до 150 000), водитель самосвала (от 80 000 до 140 000).