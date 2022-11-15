Воронежский производитель насосов поучаствует в международном форуме PulpFor

Свыше 90 участников из разных регионов России и дружественных стран представят технологии для развития целлюлозно-бумажной, лесной, перерабатывающей, упаковочной промышленности и отрасли санитарно-гигиенических видов бумаг на выставке PulpFor в Cанкт-Петербурге. В этом году в демонстрируемых продуктах и услугах будет четко прослеживается курс на импортозамещение.

По данным организаторов, с 15 по 17 ноября в форуме примут участие представители из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской, Новгородской, Ярославской, Нижегородской, Тамбовской, Самарской, Брянской, Воронежской областей, а также Красноярского и Пермского края, Республик Татарстан, Карелия и Марий Эл.

Наш регион представит завод «ГИДРОГАЗ». Воронежское предприятие - известный в России производитель насосов, запорно-регулирующей арматуры, комплексов водоподготовки и другого высокотехнологичного оборудования для различных отраслей промышленности. Продукция завода не уступает лучшим мировым аналогам.

Отметим, что в 2022 году форум PulpFor отмечает тридцатилетие.