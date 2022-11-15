В Воронеже водитель автобуса так затормозил, что отправил в больницу пассажирку

Водителю этого автобуса предстоит объяснить свое поведение автоинспекторам. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 14 ноября, в 9.17 у дома № 3 на Московском проспекте случилось ЧП. Водитель автобуса «МАЗ», ехавший по маршруту № 64 со стороны Проспекта Труда в направлении Плехановской, резко затормозил. Не ожидавшая такого толчка 52-летняя пассажирка, жительница Воронежа, упала и получила серьезные травмы. Ее отвезли в больницу.

31-летнему водителю автобуса, жителю Воронежа, предстоит объяснить автоинспекторам, почему нельзя было тормозить более плавно. Скорее всего, того или иного наказания ему избежать не удастся. Если, конечно, резкое торможение не признают необходимым для предотвращения аварии, грозившей еще более тяжелыми последствиями.