В Воронежской области в детсаде в тарелках малышей обнаружили тараканов

Как тараканы оказались в тарелках малышей, еще предстоит выяснить. Фото: Иван МАКЕЕВ

Громкий скандал разразился в Россоши в детсаде № 10. Отец одного из малышей забил тревогу: в тарелке его ребенка в рагу обнаружили таракана. Вскоре оказалось, что это не единичный случай. Насекомых нашли и в еще нескольких тарелках с едой. Понятно, что родители подняли шум.

В детсаде нам рассказали, что сейчас делают, чтобы тараканов уничтожить:

- Нас пока закрыли на три дня. В среду, 16 ноября, будем делать дезинфекцию, 17 ноября надо все отмывать, а уже 18-го ждем малышей обратно. Сейчас их временно распределили по другим детсадам.

- Как вообще стала возможной такая ситуация?

- Сами не понимаем. Не отрицаем, что в пищеблоке появились тараканы, а вот чтобы в сразу нескольких тарелках, такого никогда не было. Не исключаем провокацию. У нас недавно построили рядом жилой дом на месте свалки. Ее расковыряли, и в соседние здания полезли тараканы. Однако за подачей еды обычно следят внимательно.

- Разбирались с поварами, работавшими в эту смену?

- Да, объявили им выговоры.

Напомним, это не первый скандал в россошанском детсаде № 10. В мае 2022 года заведующую этим образовательным учреждением осудили за мошенничество. По версии следствия, с марта по сентябрь 2021 года начальница отмечала в табеле учета рабочего времени сотрудников, которых в тот момент по разным причинам не было. На основании фиктивных документов им выплачивали деньги, которые заведующая под разными предлогами принуждала передавать ей. В итоге она положила в карман всего 30 тысяч рублей. Женщина добровольно возместила ущерб от ее аферы. Последствия для нее были гораздо более серьезными, чем украденная сумма – уход с должности и условный срок - два года.