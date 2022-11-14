Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 ноября 2022 15:30

За три дня в Воронежской области поймали 61 пьяного водителя

Причем шестеро из них попались повторно
Ярослав ИВАНОВ
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 11 по 13 ноября Госавтоинспекция провела в Воронежской области массовые проверки водителей. И результат неутешительный. За три дня на дорогах региона выявили 61 пьяного водителя, при этом многие отказались от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Из них девять водителей подшофе попались в столице Черноземья.

- Шесть водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения, будучи уже наказанными за подобные случаи. Такие факты выявлены в Павловском, Борисоглебском, Бобровском, Богучарском районах, двое попались в Воронеже, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.