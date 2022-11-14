В октябре в Воронежской области подорожали яйца, овощи и интернет

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области в октябре по сравнению с сентябрем продукты подорожали на 0,3 процента, сообщил Воронежстат. Свежие помидоры выросли в цене в 1,4 раза, огурцы - в 1,3 раза. Значительно подорожали вареные колбасы, творог, яйца, мороженые креветки, зеленый чай, почти все виды овощей, апельсины и бананы - на 4,1-24,3 %. А снизились цены на сахар, томатные консервы, гречневую крупу, овсяные хлопья «Геркулес», яблоки, лимоны и орехи - на 4,2-9,8 %.

Что касается промышленных товаров, в октябре по сравнению с предыдущим месяцем на 3,5-13,5% подорожали утепленные куртки для детей, трикотажные головные уборы, зимние женские сапоги, туалетное мыло, металлочерепица, книги, учебники и учебные пособия для общеобразовательной школы. Цены на уголь выросли в 1,7 раза. Зато подешевели женские меховые пальто и дубленки, наборы корпусной мебели, электрические батарейки, детские бумажные подгузники и древесностружечные плиты - на 5-6,5%. Из медицинских товаров повысились цены на троксерутин, таурин, метилуроцил и поливитамины - на 3,2-7,3%. В то же время афобазол, аллохол, медицинские термометры и маски стали дешевле - на 2,1-6,1 %.

В октябре по сравнению с сентябрем значительно возросла абонентская плата за интернет, городскую и междугороднюю телефонную связь, стоимость дополнительных занятий в общеобразовательных организациях, годовая стоимость полиса КАСКО - на 9-25 %.