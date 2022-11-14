В Воронежской области запустили горячую линию по услугам такси и каршеринга

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Управлении Роспотребнадзора по региону заработала «горячая линия» по услугам такси и каршеринга. Жители Воронежа и области могут позвонить на бесплатный многоканальный номер телефона и задать свой вопрос специалистам. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Горячая линия 8-800-700-52-05 будет работать только две недели. Звонки принимают с 14 по 25 ноября, в рабочие дни, с 10.00 до 17.00. Перерыв в консультациях запланирован как обычно – с 13.00 до 13.45.

Воронежцы могут обсудить правила оказания транспортных услуг, защиту прав потребителей во время поездки в такси или пользовании каршерингом. А также поговорить о деятельности агрегаторов такси.