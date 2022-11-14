В Воронежской области за сутки от коронавируса умерли четыре человека

Число жертв коронавируса снова стало вырастать каждые сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санитарные врачи вновь предоставили тревожные данные по суточной смертности от коронавируса. На утро понедельника, 14 ноября, жертвами этой страшной болезни стали четыре человека. Число смертей все увеличивается в течение уже трех суток. На начало дня 12 ноября умерли два человека, а на утро 13 ноября – уже три. Всего же жертв коронавируса в Воронежской области стало уже 8 571.

Еще 95 человек заразились коронавирусом, лишь 5 попали в больницы. Это чуть меньше, чем на утро 13 ноября – тогда их было 98, из них 13 госпитализировали. Всего же с момента начала пандемии в Воронежской области заболели коронавирусом 466 972 человека.

Выздоровели за сутки 83 жителя Воронежской области. Для сравнения: на утро 13 ноября избавившихся от коронавируса было чуть больше – 85.