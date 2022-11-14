22-летняя автомобилистка и ее пассажир пострадали в аварии в Воронежской области

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

В Подгоренском районе на 20 км автодороги «Каменка – Подгоренский» «Лада Приора» вылетела с проезжей части и перевернулась. Пострадали два человека. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 14 ноября.

ДТП случилось накануне ночью. Примерно в 03.10, по предварительным данным, 22-летняя местная жительница не справилась с управлением. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

В результате автоледи и ее 49-летний пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.