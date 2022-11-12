Воронежцев приглашают на экологическое мероприятие в парк "Орленок"

Фото управления экологии Воронежа Фото: Предоставлено

15 ноября отмечается Всемирный день рециклинга. К этому событию в Воронеже организуют экологическое мероприятие по сбору вторичных материалов.

Его проведет 13 ноября с 12:00 до 15:00 проведет в Парке «Орленок» экоцентр «Собиратор Воронеж». Горожанам предложат на обмен различные вещи, а также примут на переработку некоторые фракции.

В парке будет работать пункт обмена игрушками и книгами, а также энерготочка с активностями для детей и взрослых. Библиофилы смогут поучаствовать в книжном свопе. Можно принести книги в хорошем состоянии, которые вам уже не нужны. То же касается и игрушек.

В рамках экологического мероприятия организуют сбор крышек. Они попадут не просто на переработку, а примут участие в экологическом социально-благотворительном проекте #крышкамалышка. Все полученные средства от их переработки средства фонд направит на оплату нянечек для детей отказников в рамках проекта «Выжить без мамы».

Принимаются чистые крышечки от питьевых продуктов со знаками маркировки только 2 (HDPE), а также ручки и колечки от пластиковых бутылок.

Кроме того можно принести отработанные батарейки, аккумуляторы и испарители от электронных сигарет.