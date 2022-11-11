В Воронеже пытаются продать часть Центра Галереи Чижова за 1 млрд рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

1 млрд рублей хочет выручить продавец за часть многофункционального комплекса Центр Галереи Чижова в Воронеже. Покупателям предлагается здание общей площадью более 6,8 тысячи кв. м. Об этом сообщается на популярном сайте объявлений.

За солидную сумму можно стать владельцем сертифицированной вертолетной площадки, десяти этажей апартаментов и премиального фитнес-клуба, а также многоуровневого подземного паркинга, террасы на крыше и выхода во внутренний двор площадью 3 тыс. кв. м.

Кстати, ранее в продаваемом помещении находилась гостиница Sheraton. В этом году компания решила уйти с российского рынка. В объявлении говориться, что помещения можно использовать как отели или офисы.