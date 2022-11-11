В Воронеже запустили конкурс грантов в поддержку участников СВО и их семей

Фото из архива КП
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Воронежской области АНО «Образ будущего» объявило о запуске специального конкурса грантов, который направлен поддержать участников СВО и членов их семей. Об этом рассказали в правительстве региона 11 ноября.
Общий бюджет конкурса - 25 млн рублей. Их направят на поддержку проектов, разработанных социально ориентированными НКО.
Победителей будут выбирать по шести направлениям:
- социальная поддержка участников СВО и их семей;
- социальная адаптация и реабилитация участников СВО и их семей;
- развитие, социализация и профориентация детей и молодёжи из семей участников СВО;
- юридическая помощь участникам СВО и их семьям;
- психологическая помощь участникам СВО и их семьям;
- образовательные проекты для повышения квалификации членов семей участников СВО и специалистов, оказывающих помощь участникам СВО и их семьям.
Заявки на участие принимаются до 18 ноября 23:30.
Проекты, одобренные конкурсной комиссией, могут получить поддержку в размере до 5 млн рублей. Также участники вправе обратиться за бесплатной консультацией по оформлению заявки к специалистам АНО «Образ будущего».
Узнать условия участия и подать заявку можно на сайте организации или по телефону.
Контакты:
https://obraz36.ru/grants3
e-mail: zayavka@obraz36.ru
тел.: +7 (473) 202-27-47 (доб. 705 или 704)
тел.: +7 (960) 130-77-78
Инициативу по проведению специального конкурса грантов поддержали заместитель Председателя Государственной Думы Алексей Гордеев и губернатор Воронежской области Александр Гусев.