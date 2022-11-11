В Воронеже запустили конкурс грантов в поддержку участников СВО и их семей

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронежской области АНО «Образ будущего» объявило о запуске специального конкурса грантов, который направлен поддержать участников СВО и членов их семей. Об этом рассказали в правительстве региона 11 ноября.

Общий бюджет конкурса - 25 млн рублей. Их направят на поддержку проектов, разработанных социально ориентированными НКО.

Победителей будут выбирать по шести направлениям:

- социальная поддержка участников СВО и их семей;

- социальная адаптация и реабилитация участников СВО и их семей;

- развитие, социализация и профориентация детей и молодёжи из семей участников СВО;

- юридическая помощь участникам СВО и их семьям;

- психологическая помощь участникам СВО и их семьям;

- образовательные проекты для повышения квалификации членов семей участников СВО и специалистов, оказывающих помощь участникам СВО и их семьям.

Заявки на участие принимаются до 18 ноября 23:30.

Проекты, одобренные конкурсной комиссией, могут получить поддержку в размере до 5 млн рублей. Также участники вправе обратиться за бесплатной консультацией по оформлению заявки к специалистам АНО «Образ будущего».

Узнать условия участия и подать заявку можно на сайте организации или по телефону.

Контакты:

https://obraz36.ru/grants3

e-mail: zayavka@obraz36.ru

тел.: +7 (473) 202-27-47 (доб. 705 или 704)

тел.: +7 (960) 130-77-78

Инициативу по проведению специального конкурса грантов поддержали заместитель Председателя Государственной Думы Алексей Гордеев и губернатор Воронежской области Александр Гусев.