Под Воронежем «Шевроле Лачетти» вылетела в кювет: водитель погиб

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Полицейские устанавливают причины смертельной аварии, которая произошла вечером 10 ноября в Рамонском районе.

Около 17.30 на 12-м километре автодороги «М-4 «Дон»-Рамонь-Сенное» 65-летний водитель «Шевроле Лачетти» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, съехал с дороги и вылетел в левый по ходу движения кювет. Он скончался от полученных травм до приезда "скорой".

За минувшие сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Воронежской области 103 ДТП, в них пострадали пять человек и один погиб.