Матч воронежского «Факела» с «Уралом» из Екатеринбурга будет судить Павел Кукуян

Павел Кукуян. Фото: с сайта ФНЛ.

Стал известен состав судей на выездной матч «Факела» против «Урала» из Екатеринбурга. На официальном сайте российской Премьер-лиги сообщили, что главным арбитром назначили сочинца Павла Кукуяна. Помогать ему будут лайнсмены - краснодарец Алексей Стипиди и Владислав Назаров из Невинномысска. Резервный судья – москвич Сергей Чебан. Он будет работать на матче, если с Кукуяном что-нибудь случится.

На системе VAR матч отработают Алексей Сухой из подмосковного города Люберцы, его ассистентом будет Алексей Воронцов из Ярославля.

Оценивать работу судейской бригады будут инспектор Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. Делегатом РПЛ назначили Олега Люкшина из Челябинска.

Кукуян в этом сезоне уже два раза судил матчи «Факела». Во втором туре он был задействован в качестве арбитра VAR на выездном матче воронежской команды с грозненским «Ахматом». Игра завершилась поражением «Факела» - 1:2, но спорных судейских решений на ней не было. Как и в матче в Воронеже с питерским «Зенитом», который закончился вничью – 1:1. На нем Кукуян уже был главным судьей.

Болельщикам «Факела» напоминают, что надо сделать, чтобы попасть на матч в Екатеринбург. Болельщики нашей команды смогут расположиться на гостевом секторе (D 301) стадиона «Екатеринбург Арена» (улица Репина, 5). Попасть на арену болельщики «Факела» смогут через гейт 3В. У гейта № 3 находится гостевая камера хранения. Билеты можно купить в гостевой кассе № 8, которая располагается у гейта № 1. Стоимость – 150 рублей.

Для прохода на стадион нужна Карта болельщика. Рядом с гостевой кассой расположен временный МФЦ, который работает с 10 до 20 часов за день до матча и в день игры. В ФК «Урал» рекомендуют болельщикам гостей оформлять Карту не позднее, чем за два часа до матча.

Игра начнется в 14.00 по местному времени и в 12.00 по московскому. Ее в прямом эфире будет транслировать «Матч ТВ».