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НовостиОбщество10 ноября 2022 6:40

В Воронеже могут появиться улицы Врачей, Медиков и Династий врачей

Инициативу общественников вынесли на обсуждение горожан
Ирина КАЗАНИНА
Фото из архива

Фото из архива

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежские чиновники объявили среди горожан голосование по вопросу наименования новых улиц в честь медицинских работников, которые борются с короновирусной инфекцией.

Инициативу, которая принадлежит членам областной Общественной палаты, на днях рассмотрели на комиссии по культурному наследию в мэрии. Руководитель управления культуры Андрей Харитонов поддержал идею, отметив, что предложение общественников своевременно и важно, поскольу медики в последние несколько лет самоотверженно борются с новой болезнью, спасают жизни горожан, ежедневно рискуют свои здоровьем.

Общественники предлагают для новых улиц названия: улица Медиков, улица Врачей, улица Династий врачей. Принять участие в обсуждении инициативы можно на официальной странице горадминистрации в соцсети «Вконтакте».