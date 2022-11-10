В Воронеже могут появиться улицы Врачей, Медиков и Династий врачей

Фото из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежские чиновники объявили среди горожан голосование по вопросу наименования новых улиц в честь медицинских работников, которые борются с короновирусной инфекцией.

Инициативу, которая принадлежит членам областной Общественной палаты, на днях рассмотрели на комиссии по культурному наследию в мэрии. Руководитель управления культуры Андрей Харитонов поддержал идею, отметив, что предложение общественников своевременно и важно, поскольу медики в последние несколько лет самоотверженно борются с новой болезнью, спасают жизни горожан, ежедневно рискуют свои здоровьем.

Общественники предлагают для новых улиц названия: улица Медиков, улица Врачей, улица Династий врачей. Принять участие в обсуждении инициативы можно на официальной странице горадминистрации в соцсети «Вконтакте».