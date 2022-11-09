Военнослужащим доставили гуманитарную помощь от воронежских предпринимателей

Фото мэрии Воронежа

Военнослужащим одной из частей, расположенной в Воронежской области, доставили гуманитарную помощь, которую помогли собрать представители бизнес-сообщества региона. Продукты питания, теплые вещи и медикаменты привезли руководитель департамента предпринимательства и торговли области Сергей Корчевников и руководитель управы Коминтерновского района Виталий Поздняков. Об этом рассказали в мэрии 9 ноября.

Было отмечено, что, хотя правительство региона по поручению губернатора Александра Гусева, оказывает большую поддержку ребятам, проходящим сегодня воинскую службу в рамках выполнения специальных задач, неравнодушные предприниматели предлагают свою поддержку.

- Мы всячески их приветствуем и благодарим людей, которые по «зову сердца» дополнительно собирают гуманитарную помощь, болеют душой за наших солдат, – поделился Сергей Корчевников.

Фото мэрии Воронежа

Гумпомощь осуществлялась в дополнение к государственному довольствию Минобороны РФ также при поддержке общественного центра «Мой бизнес».

Во время визита в воинскую часть представители правительства региона и администрации города пообщались с мобилизованными и посетили здешний музей.

– Мы очень хотим создать для наших ребят как можно более комфортные условия. Коммерческие организаций нашего района активно нам в этом помогают. Всем добровольцам, принявшим участие в акции, будут вручены благодарственные письма, – рассказал руководитель управы Коминтерновского района Виталий Поздняков.

Доставили мобилизованным и помощь, собранную жителями микрорайона Подгорное.

– Сегодня на территории Подгорного расположено 42 ТОСа. Помочь и поддержать воинов – это наше общее дело. Нет, наверное, такого дома в микрорайоне, где не поучаствовали в помощи мобилизованным. Дети микрорайона пишут трогательные письма, бабушки вяжут носки. Одна из жительниц написала стихотворение, посвященное матерям Донбасса. Мы также передали его нашим военным вместе с гуманитарной помощью, – подытожила руководитель территориального отдела развития микрорайона Светлана Кравцова.