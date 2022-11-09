Судебные приставы проведут прием родственников мобилизованных воронежцев

Речь будет идти об исполнительных производствах Фото: с сайта УФССП РФ по Воронежской области.

Региональное управление Федеральной службы судебных приставов проведет День приема родственников участников спецоперации в четверг, 10 ноября. Речь будет идти об исполнительных производствах в отношении военных, а также возврате просроченной задолженности кредиторам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прием будет идти с 10.00 до 18.00.

В аппарате управления посетителей примут руководитель, его заместители и начальники отделов. Можно записаться предварительно до 18.00 среды, 9 ноября по телефонам 269-98-44, 269-98-05, 269-98-19.

В структурных подразделениях прием проведут начальники отделений – старшие приставы и их заместители. Предварительная запись для этого не требуется. При себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий полномочия.

В ведомстве напомнили, что в отношении должников, которые участвуют в спецоперации исполнительные производства приостанавливают.