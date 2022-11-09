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НовостиОбщество9 ноября 2022 9:45

В Воронежской области создали сайт с информацией о помощи мобилизованным и их семьям

Там разместили сведения, куда можно обратиться людям, у которых возникли проблемы
Юрий КОЗЛОВ
Мобилизованные мужчины должны знать, что с их семьями все будет в порядке.

Мобилизованные мужчины должны знать, что с их семьями все будет в порядке.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронежской области всю информацию о государственной помощи мобилизованным и их семьям собрали на сайте господдержка36. На нем можно узнать о единовременных денежных выплатах, социальном обслуживании на дому, возможности бесплатного пребывания детей в дошкольных учреждениях и многом другом.

В каждом разделе сайта есть сведения о том, кто может получить помощь, какие документы для этого нужно и куда нужно обратиться.

Информацию на сайте обещают обновлять после принятия законов о новых мерах господдержки.