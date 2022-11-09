В Воронеже установили первую новогоднюю елку

Елку установили у гипермаркета Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Воронеже началась подготовка к празднованию Нового года. В частности, первую уличную елку уже установили на Шишкова у гипермаркета «О’КЕЙ». Фотографии воронежцы разместили в городских пабликах в социальных сетях во вторник, 8 ноября.

На Шишкова демонтируют елку первой практически каждый год. Кроме того, небольшую новогоднюю красавицу установили у магазина в микрорайоне ВАИ. Как написали в комментариях местные жители, там она стоит уже неделю. Правда, по размеру она значительно уступает елке на Шишкова.

Напомним, в этом году на новогоднее оформление площади Ленина потратят около 65,4 млн рублей. Работы проведет ООО «СовТехЭко». Площадь стилизуют под эпоху Петра I. Световые инсталляции, карусели, ель демонтируют в середине декабря.