В Воронежской области глава Эртильского района встретился с обеспокоенными семьями мобилизованных

Фото из архива "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель Эртильского района Иван Лесников встретился с обеспокоенными родственниками мобилизованных. Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета 8 ноября. Переживания людей были связаны с появившейся в Сети непроверенной информацией о судьбе призванных.

Сама встреча состоялась в воскресенье, 6 ноября. В стенах райадминистрации глава пообщался с более чем 35 эртильцами. В это время бойцы по телефону связались с близкими, которые присутствовали на встрече, и сказали, что живы и здоровы. Также мобилизованные подтвердили, что рядом находятся другие ребята из Эртильского района, чьих близких не оказалось в этот момент у Ивана Лесникова в кабинете.

Администрация района попросила всех жителей не выкладывать в интернет непроверенную информацию и воздержаться от комментариев.

- Такими действиями вы не только не помогаете ребятам, а, наоборот, ведете информационную войну в ущерб им. Более того, они на руку тем, против кого ведется специальная военная операция. Будьте благоразумны! - добавили в администрации Эртильского района.