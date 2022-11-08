В Воронеже предлагают ужесточить требования к содержанию домашних животных

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронежской области подготовили проект приказа, который ужесточит требования к содержанию домашних животных. Например, по новым правилам владельцы собак будут нести ответственность за соблюдение тишины и общественного порядка, а также ветеринарно-санитарных правил, сообщать в ветеринарные учреждения о случаях укусов, проводить вакцинацию и лечение животных. А на домах владельцев собак будут в обязательном порядке размещаться предупреждающие таблички.

Новые правила также запретят выгул собак нетрезвыми владельцами, вне специально отведенных мест. Ошейник собаки снабдят жетоном с кличкой питомца, адресом и телефоном владельца.

Запрещено будет бить и травмировать собак, выбрасывать их на улицу, оставлять без присмотра, морить голодом или жаждой.