На выезде из Воронежа перенесут светофор и пешеходный переход

Фото администрации Новоусманского района Фото: Предоставлено

Администрация Новоусманского района рассчитывает избавиться от пробок на выезде из Воронежа с помощью переноса светофора и пешеходного перехода на повороте на Отрадное.

По сообщению районной администрации, новый светофор заработает уже до конца этого года и сведет к минимуму заторы, которые образуются в часы пик при выезде из посёлка Отрадное по ул. Дорожной.

Теперь переход будет расположен до поворота на улицу Дорожную. Необходимую разметку уже нанесли, а светофор смонтировали.

- В ближайшее время специалисты демонтируют часть барьерного ограждения. После этого уже будут запущены новые светофоры, а расположенные на прежнем месте оборудование и разметка – ликвидированы, - добавили в администрации.

Нововведение также снизит аварийность и на выезде машин на федеральную трассу «Дон» со стороны села Александровка.