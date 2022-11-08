Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды8 ноября 2022 12:00

Многодетные семьи смогут сходить в музеи бесплатно

Мера распространяется на самостоятельный осмотр выставок
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области ввели дополнительные меры поддержки многодетных семей. Теперь они смогут посещать музеи бесплатно.

- Льгота действует для всех членов многодетной семьи при предъявлении соответствующих документов. Посетить музеи можно в любое время в соответствии с графиком работы учреждений, - отметили в пресс-центре правительства Воронежской области.

Бесплатно можно самостоятельно осмотреть экспозиции и выставки (мера не распространяется на экскурсии и другие мероприятия, проводящиеся в музеях).