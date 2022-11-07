В Воронеже мужчина, захотевший доступного интима, из-за шантажа мошенника расстался с 55 тысячами рублей

С развлечениями в Сети надо быть поаккуратнее. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Полицейские Железнодорожного района приняли заявление от 26-летнего местного жителя. Мужчина утверждает, что стал жертвой мошенника.

Молодой человек рассказал, что в свободное время 6 ноября около 12.10 просматривал сайты в интернете, предоставляющие услуги в сфере досуга. На одном из них он оставил заявку, желая провести время в обществе женщины не очень высоких моральных принципов.

Вскоре мужчине позвонил незнакомец и заявил, что об этих похождениях в Сети узнают все его знакомые. Испуганный молодой человек в качестве уплаты за молчание перевел шантажисту 55 тысяч рублей. А потом, поразмыслив, понял, что стал жертвой афериста, и пошел в полицию.

- Всего 6 ноября в Воронежской области случилось одно мошенничество и две кражи с банковских карт, совершенные бесконтактным способом. Ущерб, причиненный жертвам преступников, составил более 61 тысячи рублей. Возбуждены уголовные дела. Аферистов ищут, - сообщили в региональном ГУ МВД.