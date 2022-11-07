В Воронеже ищут поставщика интеллектуальной транспортной системы за 170,5 миллионов рублей

В Воронеже объявили торги на право создания интеллектуальной транспортной системы (ИТС). В ней будут использовать современные технологии для моделирования трафика на дорогах столицы Черноземья. Внедрение системы должно помочь получать больше информации о ситуации на городских магистралях и повысить безопасность дорожного движения. Начальная цена контракта – 170,5 миллионов рублей.

115,7 млн рублей планируют потратить на устройства автоматической обработки данных (для этого нужно закупить четыре единицы оборудования). Еще за 53,5 миллиона рублей должны приобрести 187 устройств электросигнализации. И 1,3 млн рублей будут стоить источник бесперебойного питания, телекоммуникационный шкаф, коммуникационное оборудование и лазеры.

Заявки на аукцион принимают до 11 ноября. Сами торги намерены провести 15 ноября.

Ну а создать ИТС, если в ходе аукциона удастся выбрать подрядчика, должны уже к 1 сентября 2024 года.