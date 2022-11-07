В центре Воронежа 9 ноября отключат воду в десятках домов

Воды не будет 6,5 часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 9 ноября, у жителей нескольких десятков домов в Ленинском районе днем не будет воды. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».

Этого коммунального блага с 9.30 до 16.00 лишатся жильцы следующих домов:

улица 9 Января, 35−47а, 28−36;

улица Фридриха Энгельса, 41−65, 70−80;

улица Никитинская, 42−54, 37−49;

улица Свободы, 37−59, 22, 24, 24а;

улица Пушкинская, 11−13, 10−18.

улица Куколкина, 11.

Людей просят сделать запасы воды.

В «РВК-Воронеж» пояснили, что в эти часы специалисты будут менять задвижку на водопроводе диаметром в 10 сантиметров. Если все пройдет по плану, модернизованная сеть позволит повысить надежность системы. Кроме того, в перспективе в случае коммунального ЧП придется отключать воду в меньшем количестве домов.