СК проводит проверку по факту гибели 57-летней женщины-почтальона в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Воронежские следователи начали проверку после того, как в реке был обнаружен труп 57-летней жительницы Россоши. Материалы дела передали им полицейские. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального управления СКР 7 ноября.

Там пояснили, что сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам будет дана процессуальная оценка. По данным собственного источника, предварительно, на теле женщины не обнаружено насильственных повреждений. Итоговые результаты дадут медэксперты.

Напомним, женщина пропала 27 октября. Ее искали полицейские и волонтеры. Спустя время, ее тело было обнаружено правоохранителями в реке.