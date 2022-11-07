Убирать снег на воронежских трассах зимой будут 117 спецмашин

Предстоящей зимой бороться со льдом и снегом на трассах Воронежской области будут 117 спецмашин. Все они оборудованы системой ГЛОНАСС. Об этом рассказали в управлении дорог Москва – Харьков.

Кроме того, для борьбы с гололедицей, заготовлено порядка 34 тысяч тонн песко-соляной смеси, а также более 4 тысяч тонн чистых хлоридов. Всего на трассах подготовлено 15 пескобаз.

Также на магистралях установлены метеостанции, видеокамеры и датчики, которые фиксируют состояние дорожного покрытия. Данные с них поступают в центр управления в режиме реального времени, чтобы оперативно скорректировать режим работы снегоуборочной техники.