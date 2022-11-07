В Воронежской области пенсионер отправил на «безопасные счета» мошенника 142 тысячи рублей

5 ноября аферисты отобрали у доверчивых жителей Воронежской области более 200 тысяч рублей. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

67-летний житель Эртильского района лишился своих сбережений из-за одного звонка. Он ответил на вызов с незнакомого номера. Это была его первая ошибка. Ну а дальше пошло-поехало.

Звонивший незнакомец убедил пенсионера, что некие негодяи хотят оформить на его имя кредит. Чтобы не дать им это сделать, якобы надо перевести деньги на «безопасные счета». Пожилой человек отправил свои сбережения на указанные ему реквизиты и лишился кровных 142 тысяч рублей.

- Всего 5 ноября в Воронежской области было четыре три хищения, совершенных с банковских карт. Ущерб, причиненный поверившим аферистам людям, составил более 200 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК, преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские предупреждают, что подобные звонки могут делать с номеров, похожих на банковские. В этом случае для успокоения надо положить трубку. А затем перезвонить, набрав номер банка вручную, обычно он указан на обороте платежной карты.