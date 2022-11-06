В Воронеже реконструкцию военного парада 1941 года посмотрели более четырех тысяч человек

В параде участвовали более 60 реконструкторов со всего Черноземья. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В воскресенье, 6 ноября, на Ленинском проспекте возле «Музея-диорама» проходила реконструкция парада 1941 года. На нее пришли посмотреть более четырех тысяч воронежцев. Парад был посвящен и грядущей 25 января 2023 года 80-летней годовщины освобождения нашего города от нацистских полчищ.

Кстати, 81 год назад был организован только в трех городах СССР – Москве, Самаре и Воронеже. Хотя линия фронта тогда находилась менее чем в 200 километрах от столицы Черноземья. Так же, как и с Красной площади в Москве, бойцы Юго-Западного фронта, сражавшиеся за наш город, уходили прямо на передовую.

Перед началом парада реконструкторы, представители городской администрации и другие горожане почтили память погибших в боях за Воронеж. Они возложили венки и цветы к Вечному огню у братской могилы № 6.

Главным организатором парада была общественная организация - военно- исторический клуб «За отвагу». Ее руководитель Евгений Соловьев рассказал, что участниками торжественного шествия стали более 60 реконструкторов не только из Воронежа, но и из соседних областей - Тамбовской, Белгородской, Курской и Липецкой.

Воронежцы смогли увидеть и технику времен Великой Отечественной войны, в том числе и легендарную воронежскую «Катюшу». Боевые машины проехали по Ленинскому проспекту, а потом все желающие смогли сфотографироваться с ними.

Воронежцы увидели машины военных лет и легендарную «Катюшу». Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Мотоцикл времен Великой Отечественной. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

По Ленинскому проспекту проехали и танки. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

- Реконструкция парада 1941 года проходит в нашем городе уже в третий раз. Надеемся, что это станет традицией, и каждый год мы будем воссоздавать событиях тех лет, - заявил Евгений Соловьев.

После реконструкции парада перед зрителями парадным строем прошагали кадеты, юнармейцы, курсанты военных вузов и представители военно-патриотических клубов и объединений.