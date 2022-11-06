Информация о гибели 529 мобилизованных воронежцев в ЛНР оказалась фейком

Наши воины продолжают выполнять боевые задачи, несмотря на тявканье фейковых СМИ. Фото: Александр КОЦ

В одном из оппозиционных телеграм-каналов запустили информацию, что под Сватово в районе Макеевки в ЛНР минометным огнем был уничтожен целый батальон мобилизованных воронежцев – 529 человек. На это тут же клюнули в русской службе BBC. Правда, и там сообщили, что информация непроверенная.

То, что все это вранье, доказали в телеграм-канале «Война с фейками». Там, в частности, отметили несостыковки с нумерацией армейских соединений. Так, войсковая часть № 2079 в Воронеже, упомянутая в сообщении, относится к пограничным войскам ФСБ России. А контрразведка не участвует в частичной мобилизации, а, значит, не могла предоставить свою часть для проведения обучения. Воинской части № 11079 в России, тоже фигурирующей в фейке, и вовсе не существует. Под таким номером была часть в польском городе Хойна во времена СССР.

Да и в принципе никакого батальона из мобилизованных жителей Воронежа не существовало. Дело в том, что резервистов распределили по разным частям.

Ни российские, ни украинские СМИ не сообщали о массированном обстреле из минометов около Сватово. Бои шли, но с применением РСЗО HIMARS и гаубиц.

К тому же, в фейке из 570 мобилизованных воронежцев после обстрела выжили 29 человек, 12 были ранены, а остальные 529 человек погибли. Такое в принципе возможно, если батальон долго обстреливали сотнями или даже тысячами минометных снарядов. И только в том случае, если солдаты не успели выкопать хоть какое-то укрытие и даже не пытались сбежать или отступить.

Нереально и соотношение убитых и раненых. Как правило, оно составляет 1 к 3 или даже к 4. А тут 529 человек убиты и только 12 ранены (их должно тогда быть по крайней мере 1,5-2 тысячи).

Кроме того, источник в Минобороны России сообщил, что Алексей Агафонов и Николай Воронин (якобы информаторы телеграм-канала) отсутствуют в списках мобилизованных из Воронежской области. Вероятно, это вымышленные люди, которых никогда и не существовало.