Под Воронежем 6 ноября откроется ярмарка российских производителей вин

На ярмарке можно будет и вина попробовать и узнать, как их делают. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В Сити-парке «Град», формально относящемуся к Рамонскому району, 6 ноября в 12 часов откроется ярмарка российских производителей вин. Она продлится до 13 ноября.

В рамках ярмарки с 12.00 до 21.00 проходят лекции и мастер-классы от профессиональных сомелье. Для посетителей проводят бесплатные дегустации вин от российских виноделов, а также фермерских сыров и мясных деликатесов. Предварительная запись на мастер-классы не требуется, вход на фестиваль свободный.

Программа проведения ярмарки

6 ноября:

12.00-20.00 - дегустация;

14.00-15.00 - мастер-класс от винодела Артура Биюкьяна;

7 ноября:

12.00-20.00 – дегустация;

14.00-15.00 – мастер-класс «Винная деревня».

8 ноября:

12.00 - 20.00 – дегустация;

14.00 - 15.00 - мастер-класс главного винодела «Усадьбы Перовских» Алексей Чернега;

9 - 13 ноября:

12.00 - начало работы ярмарки;

12.00 - 20.00 - дегустация;

12.00 - 21.00 - работа ярмарочной экспозиции.