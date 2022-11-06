Воронежцам показали "Гадкого утенка", собравшего множество премий

Гадкий утенок Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Стильный кукольный спектакль привез на Маршакфест театр «Бродячая собачка» из Санкт-Петербурга. В «Гадком утенке» минималистичные декорации и деревянные, но очень эффектные в своей простоте куклы. Лаконичную эстетику поддерживает пластический рисунок, придуманный режиссером из Дании, в итоге на первый план выходит мастерство кукольников. И как результат, несмотря на кажущуюся простоту, спектакль оказывает на зрителей сильное эмоциональное воздействие.

- Мы не удивляем, мы просто проживаем эту историю, тут главное – не пережимать, мы стремимся показать высокохудожественное действо, где все выверено, - объясняет секрет успеха постановки, объездившей 16 стран мира, участвовавшей в программе более 30 российских и международных фестивалей и получившей множество наград, руководитель проекта Альфия Абдулина.

Гадкий утенок Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Когда много слов – теряется суть. И в спектакле их нет. Артисты же достоверно «разговаривают» на птичьем языке. Ну и, конечно, владеют техникой кукловождения, что движения деревянных гусей, индюков, уток очень натуралистичны, хотя специфика работы с подобными куклами очень сложна.

- Мы специально просили художника, чтобы сделали хотя бы гибкие шеи, лапки. В итоге курица шею подняла – и все эмоции уже прочитались – пошла болтать сплетница. Сложно передать без слов, через пластику и жест смысл так, чтобы все было сразу понятно. Специально писалась музыка, подбирались звуки, характеризующие персонажей, - рассказала Альфия Абдулина.