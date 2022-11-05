Для развития эмоционального интеллекта: Севастопольский ТЮЗ привез воронежцам «Каштанку»

Каштанка Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Севастопольский театр юного зрителя привез на Маршакфест «Каштанку». Чеховская история о потерявшейся маленькой собачке и возвращении ее домой получилась очень яркой и музыкальной. При этом режиссер Иван Пачин бережно отнесся к хрестоматийности произведения.

- «Каштанка» - величайший текст, и нужно было подобрать к нему свой ключ. Она написана с большой любовью и нужно было подойти к ней со своей любовью, чтобы они соединились, - рассказал о постановке режиссер. - Почему Каштанка вернулась, это - покорность или преданность? Кто бы ни ответил на вопрос, как только ответ прозвучит, он уже будет неправильным. Весь смысл в этой загадочности, почему она вернулась. Для меня - чтобы передать опыт, который она получила. В первую очередь, актерский.

Каштанка Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Особенность постановки - глубокое актерское проникновение в психологию персонажей.

- В сценах с дрессировкой животных мы фактически показали закулисье артистической кухни. Брали мастер-классы по профессиональной театральной клоунаде, она абсолютно отличается от законов театра: там на 180 градусов развернуты приоритеты. В сцены с дрессировщиком добавили цитаты из трудов театральных мастеров - Станиславского и Немировича-Данченко, - рассказал артист Владимир Соловьев, который играет дрессировщика.

Каштанка Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Режиссер признался, что делал эмоциональный спектакль для всех возрастов.

- Постановка не только для детей, но для родителей, чтобы выйдя со спектакля, они обсудили со своими чадами все тонкие, трогающие душу моменты. Я люблю, когда зрители плачут, мы развиваем их эмоциональный интеллект, - признался Иван Пачин. - Мне важен диалог взрослого и ребенка после спектакля. Но если взрослый не видел, он не сможет подобрать ключи к беседе.