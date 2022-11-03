В Воронежской области заработал еще один мусоросортировочный комплекс

Фото администрации города Павловска Фото: Предоставлено

На полигоне ТБО в Павловском районе Воронежской области начал работу новый мусоросортировочный комплекс. Он позволяет сортировать мусор и выделять фракции, которые могут быть переработаны и использованы в качестве вторичного сырья.

Эксплуатирует комплекс Павловское МУП ЖКХ. Рабочие предприятия проводят сортировку непосредственно с конвейерной ленты, по которой движется мусор. Полезные фракции отбираются и отправляются на переработку.

Мусоросортировочный комплекс позволит сократить объем отходов, попадающих для захоронения на полигон, а значит, продлит срок его службы.