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НовостиОбщество3 ноября 2022 12:16

В Воронежской области заработал еще один мусоросортировочный комплекс

Его построили на полигоне в Павловске
Ирина КАЗАНИНА
Фото администрации города Павловска

Фото администрации города Павловска

Фото: Предоставлено

На полигоне ТБО в Павловском районе Воронежской области начал работу новый мусоросортировочный комплекс. Он позволяет сортировать мусор и выделять фракции, которые могут быть переработаны и использованы в качестве вторичного сырья.

Эксплуатирует комплекс Павловское МУП ЖКХ. Рабочие предприятия проводят сортировку непосредственно с конвейерной ленты, по которой движется мусор. Полезные фракции отбираются и отправляются на переработку.

Мусоросортировочный комплекс позволит сократить объем отходов, попадающих для захоронения на полигон, а значит, продлит срок его службы.