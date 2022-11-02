В воронежских Чертовицах построят образовательный комплекс за 791,9 млн рублей

Работы завершат до 30 октября 2024 года Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.

Власти начали поиски подрядчика для строительства комплекса школа-детский сад в селе Чертовицы Рамонского района. Начальная максимальная цена контракта 791,9 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства в среду, 2 ноября.

Комплекс появится на улице Молодежная,12а. Победителю аукциона предстоит подготовить рабочую документацию, в том числе дизайн-проект, а затем построить здания. Школа будет рассчитана на 220 мест, а детский сад на 70. Кроме того, на территории построят современную спортивную зону со стадионом, теннисным кортом, двумя гимнастическими площадками и универсальной площадкой для спортивных игр. Подрядчик должен будет завершить работы до 30 октября 2024 года.

Заявки на участие в тендере принимают до 17 ноября. Победителя определяет 21 ноября.