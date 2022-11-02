В центре Воронежа возле ВГУ в троллейбусе умер водитель

Сегодня, 2 ноября, около полудня умер водитель в троллейбусе, работающем на маршруте № 7. Информацию подтвердили в мэрии.

О его смерти известие получило руководство муниципальной компании «Воронежпассажиртранс». 50-летний мужчина скончался на рабочем месте. В этот момент техника осуществляла отстой на конечном остановочном пункте на Университетской площади.

По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

- Точную причину гибели определят медики. Коллектив транспортной компании выражает соболезнования родным и близким погибшего. Они также смогут рассчитывать на помощь со стороны предприятия, – сообщили в пресс-службе мэрии.