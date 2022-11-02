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НовостиОбщество2 ноября 2022 9:46

В Воронеже ищут подрядчика для создания катка в Центральном парке

Он будет работать до весны
Евгения ФРОЛОВА

Власти Воронежа начали поиск подрядчиков для создания катка в Центральном парке. Об этом сообщается на портале Госзакупок.

Согласно документам, победитель должен оборудовать две площадки. Одна должна быть размером 22х16 м, а другая – 30х16 м. Залить каток и смонтировать бортики нужно в течение 35 дней. Срок гарантии объекта 3-4 месяца.

Итоги конкурса подведут 9 и 10 ноября. Заказчиком выступило ГБУ Воронежской области «Спортсооружения». Власти готовы выделить на обустройство катка 7,6 млн рублей.