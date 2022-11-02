Вспомнил молодость: пьяный сельчанин угнал автомобиль, чтобы почувствовать себя водителем

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Полицейские задержали 57-летнего жителя поселка Первомайский Панинского района, заподозрив его в угоне автомобиля. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 2 ноября.

Выяснилось, что пьяный мужчина вечером 30 октября проходил по улице Садовая. Заметил припаркованный «ВАЗ-2110». Машина была открыта, а ключи находились в замке зажигания. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник сел в салон и поехал кататься по селу.

Однако его за рулем увидел местный житель, который знает хозяина транспортного средства и сообщил об этом в полицию. Угонщика остановил экипаж ДПС. В ходе проверки мужчина подтвердил, что угнал автомобиль. Свой поступок он объяснил желанием вспомнить молодость и свою прежнюю работу водителем.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Транспортное средство возвращено законному владельцу. А вот угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.