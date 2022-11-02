В Воронеже школьник погиб после падения из окна многоэтажки

В Воронеже под окнами многоэтажки на улице Миронова обнаружили тело несовершеннолетнего. Об этом рассказали в следственном управлении СКР по региону 2 ноября.

ЧП произошло во вторник, 1 ноября. 16-летний подросток упал на козырек магазина. Предположительно, упал из окна 6 этажа. Прибывшая на место происшествия скорая помощь его забрала в больницу. Но по пути он скончался.

Правоохранители в данный момент возбудили уголовное дело. Будет проведен комплекс мероприятий на установление всех причин и обстоятельств случившегося.